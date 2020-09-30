Попаданцы лучшие Русские книги и циклы

Описание:

В паралейной вселенной молодой человек не захотел идди в армию и отравился таблетками. Травиться до смерти он не собирался, но… так вышло

Но в место смерти в теле парня очнулся наш современник — взрослый и состоявшийся мужчина. В мире, где соотношение полов один к трем в пользу женщин, юноше с характером бабника жить, казалось бы, просто – знай себе прыгай по постелям и получай всё на блюдечке! Но стоит ли ступать на легкий путь, если он перекроет тебе все остальные дороги? Если ты снова молод и здоров, и вся жизнь снова впереди? Если ты, оказывается, еще и слабенький маг, о чем даже мечтать в прошлой жизни не смел? И если просто душа не лежит к такому времяпровождению? А еще в новом мире периодически появляются окна, сквозь которые к людям лезут твари с отнюдь не дружелюбными намерениями. Так стоит ли ограничивать себя «постельными подвигами», если интересно изучить этот новый, такой похожий и непохожий одновременно мир?Continue reading→