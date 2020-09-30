Попаданцы лучшие Русские книги и циклы
Бригадный генерал
- Автор: Макс Глебов
- Жанр: Космическая фантастика, Попаданцы
- Цикл:Бригадный генерал
- Количество книг: 6
- Годы написания: 2018 — 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Бригадному генералу Дину предстоит порталом отправиться отправиться в соседнею цивилизацию людей, правда более отсталую и находящуюся в миллионах световых лет. Данная цивилизация ведет войну за существование, задачей генерала является достижение договорённости о обоюдной военной помощи, так как его империя людей постепенно проигрывает свою войну. В данном союзе руководство империи видит единственный шанс на выживание обоих империй людей.Continue reading
Великая Империя
- Автор: Сергей Плотников
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези
- Серия: Fantasy-world
- Цикл:Великая Империя
- Количество книг: 2
- Годы написания: 2017 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Альтернативный мир, развитие истории которого отличается от истории нашего мира, здесь на месте Китая и России раскинулось огромное пан евразийское государство – Великая Империя. Которая семьдесят лет назад выиграла великую тридцатилетнею войну у европейских государств, поддерживаемых Америкой, все уже показалось что мирная жизнь будет вечна…. Но — время спокойствия закончилось. Начинается время перемен. И именно в это время там оказывается попаданец из России нашего времени, Егор Далеев, сможет ли он устроить свою жизнь в новом для него мире и пригодится ли ему там его профессия программиста, из прошлого мира.Continue reading
Амальгама
- Автор: Владимир Василенко
- Жанр: Попаданцы в магические миры, Тёмное фэнтези
- Цикл:Амальгама
- Количество книг: 2
- Годы написания: 2021 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Почти погибший после чудовищных войн Аксис многие столетия выживал за счет привнесенных извне ресурсов. Очередной добычей, подготовленной для будущей Жатвы, оказался земной город, вырванный с территории России. Люди и сырье превратились в трофеи сражающихся на Турнире арранов. Ян Раевский, страдавший с детства от странной болезни, случайно стал обладателем древнего оружия, которым могли управлять только носители гена Изначальных. Противостоя порождениям хаоса и охотникам-Жнецам, мужчина делал все, чтобы спасти свою дочь и завоевать близким место под чужим солнцем.Continue reading
Игра топа
- Автор: Павел Вяч
- Жанр: Попаданцы, Попаданцы в виртуальную реальность, Попаданцы в магические миры, Фэнтези
- Цикл:Игра топа
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Александр уже несколько лет игнорировал киберспорт, выплачивая долг, полученный из-за подставы. Вскоре Крестовский узнал, что его брат, возглавлявший ранее их знаменитую гейм-команду, пропал, но успел отправить важное сообщение. Максима наняли разыскать девушку, которая первой исчезла в недрах фирмы Game-World. Будучи неравнодушным к бывшей подруге Макса, Алекс согласился с риском для жизни попасть в виртуальный мир, что разрабатывала Марина. Следуя за ее подсказками, парень столкнулся со странными НПС, игроками-заговорщиками, интригами и тайными делами корпорации.Continue reading
Дорога домой
- Автор: Виталий Зыков
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Дорога домой
- Количество книг: 8
- Годы написания: 2004 — 2017
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Пятеро наших соотечественников в результате прорыва реальности между мирами попадают в другой мир. Теперь каждому из них предстоит выбрать свой путь в новом для них мире, кто-то удачно жениться на маге, кто-то пойдет в школу магии, ну а кому-то суждено стать рабом. К какому результату приведут выбранные ими пути неизвестно не кому, но что можно сказать с уверенностью, так это то что уцелеть удаться не всем.
В конце крайней книги цикла автор оставил лазейку для продолжения серии, так что возможно это не конец истории…Continue reading
Это мы не проходили
- Автор: Дмитрий Ра
- Жанр: Попаданцы, Попаданцы в магические миры, Эротическое фэнтези
- Цикл:Это мы не проходили…
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Ввязавшись однажды в драку, Марк потерял сознание и очнулся уже не в своем теле. Восемнадцатилетний одиннадцатиклассник очутился внутри огромного зеленого орка, находящегося в центре боя. Шокированный молодой человек быстро осознал, что он попал в какой-то фэнтезийный мир. Получив оригинальное умение, парень научился переносить собственную душу в другое существо и видеть чужую магию. В будущем ему предстоит побывать в шкурах эльфа и гоблина, вампира и кентавра, нимфы и сатира, жука-навозника и монстра с тентаклями, а также встать во главе развивающегося государства.Continue reading
Играть чтобы жить
- Автор: Дмитрий Рус
- Жанр: ЛитРПГ, Попаданцы
- Цикл:Играть чтобы жить
- Количество книг: 10
- Годы написания: 2013 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл условно завершён
Первый Русский цикл в жанре ЛитРПГ, первая книга которого написана еще в 2013 году, основная часть цикла состояла из семи книг, последняя была дописана в 2015г. В 2020 году автор начал писать продолжение цикла, которое судя по всему будет состоят из двух книг.
Главным героем цикла является Глеб, обычный Россиянин, которому врачи вынесли смертный приговор, после которого Глеб решает попытаться выжить в виртуальной игре, обладающей невероятным феноменом Срыва, при котором у игроков появлялся шанс, что твое сознание перенесется в виртуальную реальность.Continue reading
Ярослав Умный
- Автор: Михаил Ланцов
- Жанр: Попаданцы, Историческая фантастика
- Цикл:Ярослав Умный
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2019 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл условно завершён
Наш современник, ехавший на фестиваль военно-исторической реконструкции раннего Средневековья заехал в лес в одном месте, а выехал в другом — под Гнездово. И это еще не беда. Беда в том, что на дворе стоял 858 год.
Вынужденно включившись в жизнь этого поселения Ярослав участвует в отражение набегов соседей. Пытается крутится и выживать. Работает над повышением своего социального статуса. Он стремится сделать свою жизнь спокойной, комфортной и безопасной, из-за чего вынужден развивать бурную деятельность и регулярно рисковать жизнью. Из-за чего жизнь вокруг него меняется, а опасностей, от которых он пытается защитится, становиться еще больше…Continue reading
Мистический рыцарь
- Автор:Тайниковский
- Жанр: ЛитРПГ, Попаданцы
- Цикл:Мистический рыцарь
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2018 — 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Долгие годы пленник преступников был рабом в виртуальности. Внешне смирившись со своим положением, невольник не терял надежды освободиться. Трудясь кузнецом, он улучшал не только профессиональные навыки, но и другие характеристики персонажа. Когда наступил удобный момент, мужчина совершил побег. Оказавшись на просторах «Эры Бесконечности», необычный геймер привлек к себе внимание гильдий. Благодаря крайне нестандартной прокачке Вальгорт приобрел редчайший класс Мистического рыцаря. Его статус стал лакомым куском для кланов, решивших заполучить полезного игрока.
Книга содержит нецензурную брань.Continue reading
Маски
- Автор: Николай Метельский
- Жанр: Городское фэнтези, Боевое фэнтези, Попаданцы
- Цикл:Маски
- Количество книг: 12
- Годы написания: 2013 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Цикл «Маски» он же «Унесенный ветром», написан в жанре Городского фэнтези, Аниме с примесями Манги. Поэтому обычному читателю, до этого момента не сталкивающемуся с этими популярными в Японии жанрами будет сложно воспринимать сюжетные линии произведения. Цикл рассказывает про попаданца, который раньше, в своем мире был одним из сильнейших воинов. В новом же для него мире ему придется столкнуться с еще более сильными противниками чем раньше, но он не привык отступать, поэтому ему предстоит стать еще сильней чем раньше. Continue reading
Живой лёд
- Автор:Дмитрий Шелег
- Жанр: Боевое фэнтези, Попаданцы
- Цикл:Живой лёд
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2019 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Узнав об убийстве внука, престарелый дед попытался воскресить его и отдал в качестве платы остаток своей жизни. Призванная им вторая душа спасла 10-летнего мальчика, хотя погибший землянин очень удивился собственному появлению в новом теле. Вскоре он выяснил, что наследник линии Морозовых пострадал из-за отсутствия способностей к магии. Юный Темников оказался на попечении преданного слуги, в чью задачу входило воспитание спрятанного ребенка. Сильный дух позволил Ивану изучить воинские и даже чародейские навыки, что помогло ему потом бороться с врагами рода и демонами.Continue reading
Десантник на престоле
- Автор: Михаил Ланцов
- Жанр: Попаданцы, Военный боевик, Историческая фантастика
- Серия: В вихре времен
- Цикл:Десантник на престоле
- Количество книг: 6
- Годы написания: 2012 — 2014
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Получив неожиданное предложение от странного человека, десантник-инвалид перенесся разумом в десятилетнего ребенка, которой должен был стать царем Александром III. Благодаря сохранившимся знаниям юного тела вселенец начал выстраивать основу для грядущего процветания российского государства. По мере взросления будущего правителя вокруг него складывался коллектив людей, неравнодушных к различным новшествам. Занимаясь прогрессорством, выходец из XXI века взойдет на престол, окажется глобальным участником мировой политики и расширит границы собственной империи.Continue reading
Грани страха
- Автор: Григорий Шаргородский
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези, Стимпанк
- Цикл:Грани страха
- Количество книг: 2
- Годы написания: 2016
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Судьба занесла Романа Белова в мир где мучившие с детства страхи превратились в магический дар чувствовать опасность. Данное умение должно помочь герою выжить в новом для него мире, в котором рядом с обычными людьми живут повелители паровых машин – гномы, обитатели гигантских деревьев – эльфы, а также орки – хозяева степей, обожженных древней драконьей магией. Правда начинать Роману придется не с самой безопасной профессии, ему придется работать телохранителем у того, кого многие считают кровавым маньяком.Continue reading
Горчаков
- Автор: Валерий Пылаев
- Жанр: Попаданцы в магические миры, Городское фэнтези
- Цикл:Горчаков
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2021 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Магия, появившаяся у людей в раннее Средневековье, сильно повлияла на грядущую политическую обстановку. К 1967 году в Российской империи продолжали существовать монархия и знатные роды. Судьба шестнадцатилетнего князя Горчакова пошла по новому пути после серьезной автокатастрофы. Чудом выживший Александр начал видеть странные сны и изменил свои привычки. У пустоголового мажора проснулся Дар, развитие которого обещало превратить юношу в сильнейшего чародея. Вскоре молодой человек столкнулся с тайным врагом собственной семьи и заговором против правительницы Екатерины.Continue reading
Семнадцатое обновление
- Автор: Георгий Смородинский
- Жанр: ЛитРПГ, Попаданцы, Фэнтези
- Серия:Мир Аркона
- Цикл:Семнадцатое обновление
- Количество книг: 9
- Годы написания: 2014 — 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Популярная онлайн-игра «Мир Аркона» получила семнадцатое обновление. Отныне все ощущения, стали неотличимы от реальных. Это в полной мере прочувствовал Роман Кожевников, не по своей воле оказавшийся в Арконе. И не просто в Арконе, а в самом страшном его месте – Землях Демонов. Теперь «Мир Аркона» его мир, поскольку в том мире он мертв, а в этом мире он должен выполнить пророчество, невыполнение которого может привести к окончательной смерти.Continue reading
Поступь вендетты
- Автор: Сергей Вишневский
- Жанр: Попаданцы
- Цикл:Поступь вендетты
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2020 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Решив уничтожить опасного темного мага, инквизиция приказала расщепить сущность злодея, чтобы он больше не смог появиться на свет. Ритуал был проведен не по плану, и Каин Судзи перенесся в техногенный мир, став 15-летним подростком. Нобу Хасимото покончил с собой, и душа юноши покинула тело. Проблемы, имеющиеся у его новой семьи, вынудили колдуна вспомнить школу выживания, через которую ему пришлось пройти в детстве. Когда наследника аристократического рода назначили на пост проводника между настоящей реальностью и плоскостью духов, им заинтересовались власти разных стран.Continue reading
Нулевой мир
- Автор: Александр Изотов
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Нулевой мир
- Количество книг: 8
- Годы написания: 2020 —
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
После гибели, Абсолют предлагает главному герою сделку, по которой он отправляется в «нулевой мир» что бы защитить тринадцатого. Но в их план вмешивается Смерть и теперь задача героя сильно усложняется, ведь он попадает в тело самого слабого жителя «нулевого мира».Continue reading
Маршал
- Автор: Михаил Ланцов
- Жанр: Попаданцы, Историческая фантастика
- Цикл:Маршал
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2014 — 2015
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой, Советский маршал в отставке, разочарованный событиями 1990-х годов, умирает на своей даче. Но вместо смерти его сознание попадает в голову Михаилу Тухачевского образца 1935 года. Там эти две личности, воссоединяются, трансформируются и превращаются в новую третью личность дикую и необузданную, готовую изменить ход Второй мировой войны.Continue reading
Галактика онлайн
- Автор: Павел Коршунов
- Жанр: РеалРПГ, Космическая фантастика, Попаданцы
- Цикл:Галактика онлайн
- Количество книг: 2
- Годы написания: 2018 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Главный герой, обычный парень которому немного не повезло оказаться одним из немногих кого из обычного им мира вырвали чужие и поместили в необычный мир с необычными игровыми законами. И теперь от них зависит жизнь всего человечества. Continue reading
Запрет на вмешательство
- Автор: Макс Глебов
- Жанр: Боевая фантастика, Попаданцы
- Цикл:Запрет на вмешательство
- Количество книг: 6
- Годы написания: 2019 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Гражданская война в Шестой Республике докатилась до исследовательской базы, изучающей недавно открытую цивилизацию. Перед гибелью центра командор отменил запрет на вмешательство и разрешил выжившему пилоту истребителя совершить посадку на планете. Прибыв на Землю, лейтенант Ирс сумел легализоваться под именем Петра Нагулина и отправился на фронт сражаться с нацистской Германией. Благодаря данным, получаемым со спутников, молодой человек смог уцелеть в первых боях, но вскоре он осознал, что для успешного сопротивления врагу следует иметь выход на высокое командование.Continue reading
Русский Медведь
- Автор: Михаил Ланцов
- Жанр: Попаданцы, Военный боевик, Историческая фантастика
- Серия: В вихре времен
- Цикл:Русский Медведь
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2015 — 2016
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Бывший десантник успешно просуществовал в теле Александра III, а затем и в своем естественном облике. Спонсировав разработки по переносу сознания в другого индивидуума, глава транснациональной корпорации «Феникс» ожидал неприятностей со стороны старых знакомых. Когда это произошло, он успел перейти в разум подходящего симбионта. Очутившись в детском теле Петра I, мужчина начал активно готовиться к борьбе с царевной Софьей за власть и собственную жизнь. Зная наперед трудности родной страны, будущий император сделал все, чтобы Россия стала единственным мировым гегемоном.Continue reading
Антимаг
- Автор: Гедеон
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Антимаг
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2021 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Тело офицер спецназа погибает от взрыва при теракте в его мире, но душа, вместо смерти переноситься в тело эльфа Леголаса, в мир в котором тела служат батарейками для клановых магов, плюс ко всему в это же тело ещё подселяется демон, желающий тебя убить. Из плюс полный иммунитет к атакам магии и надёжная спутница с далёкой планеты Тиамат, а это уже является серьезным подспорьем для опытного бойца. Continue reading
Последний Славянин
- Автор: Андрей Акулов
- Жанр: Попаданцы в магические миры, Фэнтези
- Цикл:Красный рассвет
- Количество книг: 2
- Годы написания: 2021 —
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Виктор Даремо несколько лет противостоял аристократам, желавшим сделать из очередного безродного своего нового слугу. Восемнадцатилетнему юноше оставалось продержаться совсем немного и успешно выпуститься из Академии, когда в него вселилась божественная сущность. Парень узнал, что Перун лишь чудом вырвался из заточения, где пребывали плененные боги. После разделения мира на зоны Ковчега и Абсолюта так избавились от тех, кто мог нарушить сложившийся баланс. Хотя сирота Вик и не верил, что в нем течет кровь славянских князей, он дал Громовержцу шанс доказать обратное.Continue reading
Порог Завуч
- Количество книг: 7
- Годы написания: 2017 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Организуя школьную поездку на научную конференцию в степи Казахстана, Алексей не предполагал, что эта затея обернется для членов его группы большим испытанием. Провалившись в блуждающие порталы, земляне оказались в срединном измерении, откуда можно было переместиться в любой мир. Разрушенная инфраструктура Порога и грядущее нападение ксуров заставляли остатки искусственного интеллекта выискивать потенциальных магов, способных исправить сложившуюся ситуацию. Завучу предстоит освоить волшебство, найти пропавших учеников и коллег, а также подготовиться к вторжению.Continue reading
Как по заказу
- Автор: Сергей Плотников
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези
- Цикл:Как по заказу
- Количество книг: 6
- Годы написания: 2018 — 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Обычный менеджер по продажам увлекался выстраиванием условий, обеспечивающих максимальный комфорт возможному попаданцу. Неожиданно 35-летний мужчина перенесся в мир, где осуществилось все то, о чем мечталось. В его распоряжении оказалось тело молодого дворянина, обладавшего двумя рабынями-эльфийками и недвижимостью в Республике Лид. Новоявленный Арн недолго наслаждался жизнью. Вскоре вселенец осознал свой главный просчет – ему неоткуда было получать доход. Пытаясь найти денежную и безопасную профессию, аристократ не предполагал, что у судьбы на него другие планы.Continue reading
Система (Восьмой уровень)
- Автор:Дмитрий Серебряков
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Система
- Количество книг: 8
- Годы написания: 2019 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Главный герой, погибнув в обычной жизни под колесами автобуса, попадает в иной мир, то ли виртуальная реальность то ли паралейные миры. Теперь Максу предстоит пройти восемь уровней, они же восемь дверей, чтоб понять, что тут происходит и куда он попал. Но не все так просто, так как такие же Попаданцы как он, не очень положительно настроены по отношению к новичкам.Continue reading
Большой круг
- Автор: Сергей Вишневский
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Большой круг
- Количество книг: 6+1
- Годы написания: 2019 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Однажды к спившемуся врачу потерявшему все и жену, и ребенка приходит необычное козлоголовое существо и предлагает работу. В качестве оплаты Марк требует возвращение к жизни своей семьи, козлоголовый соглашается. И теперь Марку предстоит выполнение поставленной задачи, выполнять которую ее ему придется в мире магии, в теле подростка с не очень смышленым видом. Continue reading
Лжедмитрий
- Автор: Михаил Ланцов
- Жанр: Попаданцы, Военный боевик, Историческая фантастика
- Серия: Героическая фантастика
- Цикл:Лжедмитрий
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2017 — 2018
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой наш современник, попаданец, перенесшийся в прошлое, за пару лет до начала Смутного времени. Плюс ко всему его принимают за Ивана Грозного, в связи с тем, что внешне они очень похожи, Дмитрий не стал от этого открещиваться и решил воспользоваться этой ситуацией во благо своей страны.Continue reading
Эволюция Кинга
- Автор:Тайниковский
- Жанр:Фэнтези, ЛитРПГ, Попаданцы
- Цикл:Эволюция Кинга
- Количество книг: 11
- Годы написания: 2019 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Странствующий по реальностям трейсер после наступления амнезии очнулся в чужом теле. Помощница начала воссоздавать его поврежденную память, но даже ИИ не мог спрогнозировать, когда настанет завершение этого процесса. Будучи в обличье гоблина Кинг продолжил активную деятельность. После получения новых уровней он занимался модификацией своего организма. Проходя путь от слабейшего до сильнейшего воина, мужчина преображался в разных необычных существ. Достигнув в развитии расы войдов, трейсер приобрел могущественную магию пустоты, позволявшую творить великие дела.Continue reading
Превозмоганец-прогрессор
- Автор: Серг Усов
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези
- Цикл:Превозмоганец-прогрессор
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2021 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Отправляясь на рыбалку, молодой таксист не подозревал, что это путешествие сильно затянется. Провалившись в какую-то яму, Игорь Егоров перенесся в другую реальность. Вскоре бывший спецназовец осознал – ему не досталось ни единой уникальной способности, которая помогла бы выжить в жестоком магическом Средневековье. Лишь благодаря полученным в армии навыкам парень не только избежал каторги, но и сумел выручить нескольких невольников. В компании с ребенком, чародейкой и опытным воином попаданцу предстоит устроиться в незнакомом мире, а также защититься от врагов. Continue reading
Аномальный наследник
- Автор: Элиан Тарс
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези
- Цикл:Аномальный наследник
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2021 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Главный герой наследник высокоразвитой планетарной Империи Александритов, специалист не проваливший ни одной миссии, оказавшийся в теле семнадцатилетнего пацана-простолюдина на неизвестной отсталой планете.Continue reading
Полет сокола
- Автор: Алексей Широков
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези
- Цикл:Полет сокола
- Количество книг: 2
- Годы написания: 2016 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Гланый герой цикла попаданец, попавший в мир техномагии где одновременно существует магия и огнестрельное оружие, базы данных и Камни Души, дарующие невероятные возможности. И только ему теперь решать кем он захочет быть в этом мире, скромным егерем Фальком – охотником на нежить? Или попытаешься пвстать в один ряд с родовой аристократией? Continue reading
Темный Завет Ушедших
- Автор: Георгий Смородинский
- Жанр: ЛитРПГ, Попаданцы, Фэнтези
- Серия:Мир Аркона
- Цикл:Темный Завет Ушедших
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2019 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Новые приключения в «Мире Аркона». Новый главный герой, Крис Веном профессиональный геймер зарабатывающий на жизнь боями на арене, играющий за темного эльфа, рога. События развиваться одновременно с событиями цикла «Семнадцатое обновление».Continue reading
Во все тяжкие
- Автор: Станислав Минин
- Жанр: Попаданцы
- Цикл:Во все тяжкие
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2018 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Рассказ про попаданца из нашего времени в Россию 90-х. У главного героя присутствует химический дар и как он им воспользуется и будет рассказано в этом цикле.Continue reading
Теоретик
- Автор: Владимир Корн
- Жанр: Попаданцы, Боевая фантастика
- Цикл:Теоретик
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2019 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Очутившись в ином мире, Игорь Черниговский сразу осознал, что выжить тут будет непросто. Критично воспринимая окружающих, 23-летний молодой человек пожелал остаться свободным и отказался подписывать контракт с местными властями. Присоединившись к наемникам, он получил кличку Теоретик. Вскоре выяснилось, что у новичка прорезался сильнейший дар эмоционала. Малочисленные конкуренты объявили крупную награду за его голову, и многие захотели обогатиться на этом заказе. Не потерявшему надежду на возвращение домой Игорю предстоит отчаянная борьба за жизнь и любимую девушку.Continue reading
Дикий легион
- Автор: Григорий Шаргородский
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Дикий легион
- Количество книг: 2
- Годы написания: 2017
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Илья Смирнов работающий корпоративным психологом в комфортном офисе, попадает в мир меча и магии. Где для выживания ему предстоит использовать весь свой накопленный опыт, для того чтоб из зеленокожих дикарей создать Дикий легион.Continue reading
Бездна (Божественная бездна)
- Автор: Иван Шаман
- Жанр: РеалРПГ, Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Бездна
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2020 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
В мир вчерашнего дембеля контрактника неожиданно приходит магия, полностью меняя все законы физики и логики. Теперь в новом мире он бесправный раб и единственная его надежда — легенда о ждущем на дне боге, исполняющем любые желания. Continue reading
Варлорд
- Автор: Алекс Делакруз Delacruz
- Жанр: Попаданцы, Городское фэнтези, Киберпанк
- Цикл:Варлорд
- Количество книг: 10
- Годы написания: 2020 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Умерев от рук своего же финансового директора Ангелины Владимировны, тридцати пяти летний главный герой перемещается в другой мир в тело другого человека. Этот мир очень похож на наш, только его история пошла немного по другой линии различия, но главным отличием этого мира от нашего является наличие в этом мире демонов и магии, да и путешественники из другого мира здесь вполне обыденное явление. Сможет ли главный герой добиться в этом мире гораздо больше, чем он добился в своем родном мире? Continue reading
Паутина света
- Автор: Сергей Плотников
- Жанр: Попаданцы, Городское фэнтези
- Цикл:Паутина света
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2019 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой цикла Александр Жаров, обычный русский аспирант-биофизик, однажды заснувший в неудачное время и в неудачном месте, в результате чего герой попал — в тело японца девяти лет от роду, да еще и сироту, так еще и мага. А маги, в этом странном мире излюбленная пища местной нечисти, особенно слабые и не обученные. Теперь главному герою предстоит выживать в этом мире, а для этого ему надо обучиться магии и научиться себя защищать.Continue reading
Клан Медведя
- Автор: Василий Маханенко
- Жанр: Городское фэнтези, Попаданцы
- Цикл:Клан Медведя
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2021 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Верховные маги королевства не умирали, а переживали реинкарнацию, которая была лишь небольшой задержкой в выполнении их жизненных планов. Главный герой цикла верховный перешел дорогу более сильным существам чем он, в результате после седьмой реинкарнации он возродился не в своём мире и с не полностью восстановившейся памятью. Теперь ему, Ленгу Ондо из клана Бурого Медведя, предстоит и в этом новом для него мире доказать, что он имеет право на место под солнцем. Continue reading
Война за Мир
- Автор: Алекс Делакруз Delacruz
- Жанр: РеалРПГ, Попаданцы
- Цикл:Война за Мир
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
В результате дорожной аварии группа офисных работников попадает в другой мир, в котором по странному стечению обстоятельств им придется стать наследниками задания, принесшего смерть группе искателей приключений нового мира. Теперь им придется сыграть свою роль в разгорающейся войне за само существование чужого мира, а возможно и не только чужого.Continue reading
S-T-I-K-S. Вальтер
- Автор: Денис Владимиров
- Жанр: Боевая фантастика, Попаданцы
- Серия: S-T-I-K-S
- Цикл:S-T-I-K-S. Вальтер
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2018
- Статус цикла: 🗸 Цикл условно завершен
События данного цикла происходят в авторском мире Артема Каменистого, S-T-I-K-S. Главный герой торговец нелегальным оружием в Африке, по кличке Вальтер, которого в один момент из жаркой Африки где он совершал очередную сделку, перенесло в холодный Зеленоминск, которого не существует в реальности Вальтера. В новом мире другие правила и законы, согласится ли Вальтер жить по ним или пойдет по своему пути и не приведет ли он его к смерти.Continue reading
Аркейн
- Автор: Владимир Кощеев
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези
- Цикл:Аркейн
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2021 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Попав в тело баронского сына, бастарда. Получив редкий магический дар, который чтобы не умереть надо обязательно развивать. Вступив в сильнейшую организацию мира и получив одержимость демоном, который требует яркой и насыщенной жизни. Получив задание за переселение по обеливанию имени темной богини.
Вот все это апридется разруливать главному герою цикла Киррэлу «Чертополоху».Continue reading
Наездник
- Автор: Сергей Плотников
- Жанр: Попаданцы, Городское фэнтези
- Цикл:Наездник
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2019 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Цикл в жанре Городское фэнтези с элементами Попаданства, события которого развиваются в альтернативной Японии, в которой присутствует магия, население составляют не только люди, но и вампиры, роботы и другие разнообразные существа, а у каждого жителя есть свой индивидуальный наладонник, на котором отображаются его жизненные параметры, как в какой ни будь компьютерной игре. Наш соотечественник Ярослав, после длительного нахождения в коме, очнулся в теле подростка сироты школьника, в местной больнице, теперь ему предстоит учиться и жить в этой странной Японии, в которой на ровне с Полицией покой граждан охраняют старшеклассники-супергерои!Continue reading
Волшебный мир
- Автор:Дмитрий Серебряков
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Волшебный мир
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2020 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Первые шесть попыток перерождения были не удачными, его убивали, сжигали на костре, просто убивали. Но вот седьмая попытка оказалась удачной. Теперь он живет другой жизнью непохожей на свои предыдущие, но и тут не все так как хотелось бы, этот магический мир не так прост, как показалось с первого взгляда.Continue reading
По кромке удачи
- Автор:Алексей Губарев
- Жанр: Боевая фантастика, Космическая фантастика, Попаданцы
- Цикл:По кромке удачи
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2020 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
По стечению обстоятельств двое землян попадают на таинственную планету-амфитеатр, где разворачиваются смертельные бои между представителями различных цивилизаций. Здесь, перед глазами триллионов галактических обитателей, громко звенит оружие, льётся кровь и поверженные испускают последнее дыхание. Знакомьтесь – это Арена, где собираются гладиаторы со всех космических уголков. На кону не только собственная жизнь, но и благоденствие родной планеты. Всё бы ничего, но прибывшие оказались русскими! А они, как известно, не привыкли отступать перед ликом смерти!
Порог Монах
- Автор: Павел Вяч
- Жанр: Попаданцы, Попаданцы в магические миры, Фэнтези
- Серия:Порог
- Цикл:Порог Монах
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2021 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Преследуемый страшными снами Ник Вотчер постоянно переезжал, став фрилансером-костоправом. Однажды сын русских эмигрантов приехал в Россию. Американец оказался втянут в тайный проект ФСБ, из-за чего перенесся в иное измерение. Ранее через Порог проходили в разные миры, поэтому его часто пытались захватить. Война почти разрушила Сеть, развивающую у живых уникальные таланты. Ее уцелевшие фрагменты искали существ, способных исправить поломки и защитить от нового вторжения. Из-за тяжелых испытаний Ник получил низший класс, но все равно не утратил решимости дойти до конца пути.Continue reading
Рыцарь-Инженер
- Автор: Александр Шапочкин
- Жанр: Попаданцы, Юмористическое фэнтези
- Цикл:Рыцарь-Инженер
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2017 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Что может сделать русский в Японии? Загулять с партнёрами – легко. Соблазнить девочек-хостес – да запросто. Погибнуть и не заметить этого – а чем похмелье отличается от смерти? Переспать с богиней – нечего лезть к мужику, когда он жаждет ласки. А вот то, что я после этого окажусь в ином мире – мы не договаривались. Раз так – то соблюдать ваши правила я не намерен, да и не предупредили меня о них! И пусть у меня нет магии, зато на месте голова, опыт работы инженером и служба в морской пехоте за плечами. Так что, берегись Тёмный властелин… ну или кто там под руку попадётся!Continue reading
Алерния
- Количество книг: 6
- Годы написания: 2020 —
- Статус цикла: 📝 Цикл пишется
Наша современница, байкерша после смерти в результате аварии на баке попадает в другой мир, в мир темного магического средневековья. И все бы не чего, вить она жива, но ей не повезло с телом, так как она переместилась в тело молодой портовой шлюшки. Из плюсов, но есть и плюсы, она стала магессой, весьма сильной магессой, осталось только правильно распорядится своими возможностями. Continue reading
Автократия Гоблинов
- Автор: Михаил Усачев
- Жанр: Попаданцы, Юмористическое фэнтези
- Цикл:Автократия Гоблинов
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2020 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
В данном цикле читатель перенесётся в захватывающий и по своему весёлый мир бесшабашных гоблинов, любящих не только воевать со всеми, но и жарить на кострах мясо всевозможных живых существ. Но если кто-то думает, что эти сказочные персонажи глупы и не знают технологий, то он глубоко ошибается. Это настоящие солдаты и кровожадные монстры, с пушками и ружьями, под командованием храброго Атамана, для которых не писаны законы многочисленных королевств. В том числе и человеческих. Война до победного, враг будет повержен любыми методами!Continue reading
Бригадный генерал
- Автор: Макс Глебов
- Жанр: Космическая фантастика, Попаданцы
- Цикл:Бригадный генерал
- Количество книг: 6
- Годы написания: 2018 — 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Бригадному генералу Дину предстоит порталом отправиться отправиться в соседнею цивилизацию людей, правда более отсталую и находящуюся в миллионах световых лет. Данная цивилизация ведет войну за существование, задачей генерала является достижение договорённости о обоюдной военной помощи, так как его империя людей постепенно проигрывает свою войну. В данном союзе руководство империи видит единственный шанс на выживание обоих империй людей.Continue reading
Игра топа
- Автор: Павел Вяч
- Жанр: Попаданцы, Попаданцы в виртуальную реальность, Попаданцы в магические миры, Фэнтези
- Цикл:Игра топа
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Александр уже несколько лет игнорировал киберспорт, выплачивая долг, полученный из-за подставы. Вскоре Крестовский узнал, что его брат, возглавлявший ранее их знаменитую гейм-команду, пропал, но успел отправить важное сообщение. Максима наняли разыскать девушку, которая первой исчезла в недрах фирмы Game-World. Будучи неравнодушным к бывшей подруге Макса, Алекс согласился с риском для жизни попасть в виртуальный мир, что разрабатывала Марина. Следуя за ее подсказками, парень столкнулся со странными НПС, игроками-заговорщиками, интригами и тайными делами корпорации.Continue reading
Жестокая игра (Мир Нории)
- Автор: Павел Коршунов
- Жанр: ЛитРПГ, Попаданцы
- Цикл:Жестокая игра
- Количество книг: 8
- Годы написания: 2017 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Тело Главного героя после аварии томится в плену регенерационной капсулы, а разум подключен к виртуальной игре нового поколения «Нории». Странный баг, закравшаяся в один из блоков виртуальной капсулы, обернулась заблокированным интерфейсом и неожиданными багами в системе. После чего последовало далеко не случайное стечение обстоятельств, нарушение высшим искином всех правил игры, и вот теперь Крэйбен стал неписем для игроков и рабом самой могущественной гильдии убийц среди неписей…»Continue reading
Дорога домой
- Автор: Виталий Зыков
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Дорога домой
- Количество книг: 8
- Годы написания: 2004 — 2017
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Пятеро наших соотечественников в результате прорыва реальности между мирами попадают в другой мир. Теперь каждому из них предстоит выбрать свой путь в новом для них мире, кто-то удачно жениться на маге, кто-то пойдет в школу магии, ну а кому-то суждено стать рабом. К какому результату приведут выбранные ими пути неизвестно не кому, но что можно сказать с уверенностью, так это то что уцелеть удаться не всем.
В конце крайней книги цикла автор оставил лазейку для продолжения серии, так что возможно это не конец истории…Continue reading
Это мы не проходили
- Автор: Дмитрий Ра
- Жанр: Попаданцы, Попаданцы в магические миры, Эротическое фэнтези
- Цикл:Это мы не проходили…
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Ввязавшись однажды в драку, Марк потерял сознание и очнулся уже не в своем теле. Восемнадцатилетний одиннадцатиклассник очутился внутри огромного зеленого орка, находящегося в центре боя. Шокированный молодой человек быстро осознал, что он попал в какой-то фэнтезийный мир. Получив оригинальное умение, парень научился переносить собственную душу в другое существо и видеть чужую магию. В будущем ему предстоит побывать в шкурах эльфа и гоблина, вампира и кентавра, нимфы и сатира, жука-навозника и монстра с тентаклями, а также встать во главе развивающегося государства.Continue reading
Играть чтобы жить
- Автор: Дмитрий Рус
- Жанр: ЛитРПГ, Попаданцы
- Цикл:Играть чтобы жить
- Количество книг: 10
- Годы написания: 2013 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл условно завершён
Первый Русский цикл в жанре ЛитРПГ, первая книга которого написана еще в 2013 году, основная часть цикла состояла из семи книг, последняя была дописана в 2015г. В 2020 году автор начал писать продолжение цикла, которое судя по всему будет состоят из двух книг.
Главным героем цикла является Глеб, обычный Россиянин, которому врачи вынесли смертный приговор, после которого Глеб решает попытаться выжить в виртуальной игре, обладающей невероятным феноменом Срыва, при котором у игроков появлялся шанс, что твое сознание перенесется в виртуальную реальность.Continue reading
Ярослав Умный
- Автор: Михаил Ланцов
- Жанр: Попаданцы, Историческая фантастика
- Цикл:Ярослав Умный
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2019 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл условно завершён
Наш современник, ехавший на фестиваль военно-исторической реконструкции раннего Средневековья заехал в лес в одном месте, а выехал в другом — под Гнездово. И это еще не беда. Беда в том, что на дворе стоял 858 год.
Вынужденно включившись в жизнь этого поселения Ярослав участвует в отражение набегов соседей. Пытается крутится и выживать. Работает над повышением своего социального статуса. Он стремится сделать свою жизнь спокойной, комфортной и безопасной, из-за чего вынужден развивать бурную деятельность и регулярно рисковать жизнью. Из-за чего жизнь вокруг него меняется, а опасностей, от которых он пытается защитится, становиться еще больше…Continue reading
Мистический рыцарь
- Автор:Тайниковский
- Жанр: ЛитРПГ, Попаданцы
- Цикл:Мистический рыцарь
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2018 — 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Долгие годы пленник преступников был рабом в виртуальности. Внешне смирившись со своим положением, невольник не терял надежды освободиться. Трудясь кузнецом, он улучшал не только профессиональные навыки, но и другие характеристики персонажа. Когда наступил удобный момент, мужчина совершил побег. Оказавшись на просторах «Эры Бесконечности», необычный геймер привлек к себе внимание гильдий. Благодаря крайне нестандартной прокачке Вальгорт приобрел редчайший класс Мистического рыцаря. Его статус стал лакомым куском для кланов, решивших заполучить полезного игрока.
Книга содержит нецензурную брань.Continue reading
Десантник на престоле
- Автор: Михаил Ланцов
- Жанр: Попаданцы, Военный боевик, Историческая фантастика
- Серия: В вихре времен
- Цикл:Десантник на престоле
- Количество книг: 6
- Годы написания: 2012 — 2014
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Получив неожиданное предложение от странного человека, десантник-инвалид перенесся разумом в десятилетнего ребенка, которой должен был стать царем Александром III. Благодаря сохранившимся знаниям юного тела вселенец начал выстраивать основу для грядущего процветания российского государства. По мере взросления будущего правителя вокруг него складывался коллектив людей, неравнодушных к различным новшествам. Занимаясь прогрессорством, выходец из XXI века взойдет на престол, окажется глобальным участником мировой политики и расширит границы собственной империи.Continue reading
Грани страха
- Автор: Григорий Шаргородский
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези, Стимпанк
- Цикл:Грани страха
- Количество книг: 2
- Годы написания: 2016
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Судьба занесла Романа Белова в мир где мучившие с детства страхи превратились в магический дар чувствовать опасность. Данное умение должно помочь герою выжить в новом для него мире, в котором рядом с обычными людьми живут повелители паровых машин – гномы, обитатели гигантских деревьев – эльфы, а также орки – хозяева степей, обожженных древней драконьей магией. Правда начинать Роману придется не с самой безопасной профессии, ему придется работать телохранителем у того, кого многие считают кровавым маньяком.Continue reading
Семнадцатое обновление
- Автор: Георгий Смородинский
- Жанр: ЛитРПГ, Попаданцы, Фэнтези
- Серия:Мир Аркона
- Цикл:Семнадцатое обновление
- Количество книг: 9
- Годы написания: 2014 — 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Популярная онлайн-игра «Мир Аркона» получила семнадцатое обновление. Отныне все ощущения, стали неотличимы от реальных. Это в полной мере прочувствовал Роман Кожевников, не по своей воле оказавшийся в Арконе. И не просто в Арконе, а в самом страшном его месте – Землях Демонов. Теперь «Мир Аркона» его мир, поскольку в том мире он мертв, а в этом мире он должен выполнить пророчество, невыполнение которого может привести к окончательной смерти.Continue reading
Поступь вендетты
- Автор: Сергей Вишневский
- Жанр: Попаданцы
- Цикл:Поступь вендетты
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2020 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Решив уничтожить опасного темного мага, инквизиция приказала расщепить сущность злодея, чтобы он больше не смог появиться на свет. Ритуал был проведен не по плану, и Каин Судзи перенесся в техногенный мир, став 15-летним подростком. Нобу Хасимото покончил с собой, и душа юноши покинула тело. Проблемы, имеющиеся у его новой семьи, вынудили колдуна вспомнить школу выживания, через которую ему пришлось пройти в детстве. Когда наследника аристократического рода назначили на пост проводника между настоящей реальностью и плоскостью духов, им заинтересовались власти разных стран.Continue reading
Нулевой мир
- Автор: Александр Изотов
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Нулевой мир
- Количество книг: 8
- Годы написания: 2020 —
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
После гибели, Абсолют предлагает главному герою сделку, по которой он отправляется в «нулевой мир» что бы защитить тринадцатого. Но в их план вмешивается Смерть и теперь задача героя сильно усложняется, ведь он попадает в тело самого слабого жителя «нулевого мира».Continue reading
Маршал
- Автор: Михаил Ланцов
- Жанр: Попаданцы, Историческая фантастика
- Цикл:Маршал
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2014 — 2015
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой, Советский маршал в отставке, разочарованный событиями 1990-х годов, умирает на своей даче. Но вместо смерти его сознание попадает в голову Михаилу Тухачевского образца 1935 года. Там эти две личности, воссоединяются, трансформируются и превращаются в новую третью личность дикую и необузданную, готовую изменить ход Второй мировой войны.Continue reading
Запрет на вмешательство
- Автор: Макс Глебов
- Жанр: Боевая фантастика, Попаданцы
- Цикл:Запрет на вмешательство
- Количество книг: 6
- Годы написания: 2019 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Гражданская война в Шестой Республике докатилась до исследовательской базы, изучающей недавно открытую цивилизацию. Перед гибелью центра командор отменил запрет на вмешательство и разрешил выжившему пилоту истребителя совершить посадку на планете. Прибыв на Землю, лейтенант Ирс сумел легализоваться под именем Петра Нагулина и отправился на фронт сражаться с нацистской Германией. Благодаря данным, получаемым со спутников, молодой человек смог уцелеть в первых боях, но вскоре он осознал, что для успешного сопротивления врагу следует иметь выход на высокое командование.Continue reading
Русский Медведь
- Автор: Михаил Ланцов
- Жанр: Попаданцы, Военный боевик, Историческая фантастика
- Серия: В вихре времен
- Цикл:Русский Медведь
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2015 — 2016
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Бывший десантник успешно просуществовал в теле Александра III, а затем и в своем естественном облике. Спонсировав разработки по переносу сознания в другого индивидуума, глава транснациональной корпорации «Феникс» ожидал неприятностей со стороны старых знакомых. Когда это произошло, он успел перейти в разум подходящего симбионта. Очутившись в детском теле Петра I, мужчина начал активно готовиться к борьбе с царевной Софьей за власть и собственную жизнь. Зная наперед трудности родной страны, будущий император сделал все, чтобы Россия стала единственным мировым гегемоном.Continue reading
Порог Завуч
- Количество книг: 7
- Годы написания: 2017 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Организуя школьную поездку на научную конференцию в степи Казахстана, Алексей не предполагал, что эта затея обернется для членов его группы большим испытанием. Провалившись в блуждающие порталы, земляне оказались в срединном измерении, откуда можно было переместиться в любой мир. Разрушенная инфраструктура Порога и грядущее нападение ксуров заставляли остатки искусственного интеллекта выискивать потенциальных магов, способных исправить сложившуюся ситуацию. Завучу предстоит освоить волшебство, найти пропавших учеников и коллег, а также подготовиться к вторжению.Continue reading
Как по заказу
- Автор: Сергей Плотников
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези
- Цикл:Как по заказу
- Количество книг: 6
- Годы написания: 2018 — 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Обычный менеджер по продажам увлекался выстраиванием условий, обеспечивающих максимальный комфорт возможному попаданцу. Неожиданно 35-летний мужчина перенесся в мир, где осуществилось все то, о чем мечталось. В его распоряжении оказалось тело молодого дворянина, обладавшего двумя рабынями-эльфийками и недвижимостью в Республике Лид. Новоявленный Арн недолго наслаждался жизнью. Вскоре вселенец осознал свой главный просчет – ему неоткуда было получать доход. Пытаясь найти денежную и безопасную профессию, аристократ не предполагал, что у судьбы на него другие планы.Continue reading
Большой круг
- Автор: Сергей Вишневский
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Большой круг
- Количество книг: 6+1
- Годы написания: 2019 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Однажды к спившемуся врачу потерявшему все и жену, и ребенка приходит необычное козлоголовое существо и предлагает работу. В качестве оплаты Марк требует возвращение к жизни своей семьи, козлоголовый соглашается. И теперь Марку предстоит выполнение поставленной задачи, выполнять которую ее ему придется в мире магии, в теле подростка с не очень смышленым видом. Continue reading
Лжедмитрий
- Автор: Михаил Ланцов
- Жанр: Попаданцы, Военный боевик, Историческая фантастика
- Серия: Героическая фантастика
- Цикл:Лжедмитрий
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2017 — 2018
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой наш современник, попаданец, перенесшийся в прошлое, за пару лет до начала Смутного времени. Плюс ко всему его принимают за Ивана Грозного, в связи с тем, что внешне они очень похожи, Дмитрий не стал от этого открещиваться и решил воспользоваться этой ситуацией во благо своей страны.Continue reading
Эволюция Кинга
- Автор:Тайниковский
- Жанр:Фэнтези, ЛитРПГ, Попаданцы
- Цикл:Эволюция Кинга
- Количество книг: 11
- Годы написания: 2019 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Странствующий по реальностям трейсер после наступления амнезии очнулся в чужом теле. Помощница начала воссоздавать его поврежденную память, но даже ИИ не мог спрогнозировать, когда настанет завершение этого процесса. Будучи в обличье гоблина Кинг продолжил активную деятельность. После получения новых уровней он занимался модификацией своего организма. Проходя путь от слабейшего до сильнейшего воина, мужчина преображался в разных необычных существ. Достигнув в развитии расы войдов, трейсер приобрел могущественную магию пустоты, позволявшую творить великие дела.Continue reading
Темный Завет Ушедших
- Автор: Георгий Смородинский
- Жанр: ЛитРПГ, Попаданцы, Фэнтези
- Серия:Мир Аркона
- Цикл:Темный Завет Ушедших
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2019 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Новые приключения в «Мире Аркона». Новый главный герой, Крис Веном профессиональный геймер зарабатывающий на жизнь боями на арене, играющий за темного эльфа, рога. События развиваться одновременно с событиями цикла «Семнадцатое обновление».Continue reading
Дикий легион
- Автор: Григорий Шаргородский
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Дикий легион
- Количество книг: 2
- Годы написания: 2017
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Илья Смирнов работающий корпоративным психологом в комфортном офисе, попадает в мир меча и магии. Где для выживания ему предстоит использовать весь свой накопленный опыт, для того чтоб из зеленокожих дикарей создать Дикий легион.Continue reading
Бездна (Божественная бездна)
- Автор: Иван Шаман
- Жанр: РеалРПГ, Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Бездна
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2020 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
В мир вчерашнего дембеля контрактника неожиданно приходит магия, полностью меняя все законы физики и логики. Теперь в новом мире он бесправный раб и единственная его надежда — легенда о ждущем на дне боге, исполняющем любые желания. Continue reading
Паутина света
- Автор: Сергей Плотников
- Жанр: Попаданцы, Городское фэнтези
- Цикл:Паутина света
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2019 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой цикла Александр Жаров, обычный русский аспирант-биофизик, однажды заснувший в неудачное время и в неудачном месте, в результате чего герой попал — в тело японца девяти лет от роду, да еще и сироту, так еще и мага. А маги, в этом странном мире излюбленная пища местной нечисти, особенно слабые и не обученные. Теперь главному герою предстоит выживать в этом мире, а для этого ему надо обучиться магии и научиться себя защищать.Continue reading
Война за Мир
- Автор: Алекс Делакруз Delacruz
- Жанр: РеалРПГ, Попаданцы
- Цикл:Война за Мир
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
В результате дорожной аварии группа офисных работников попадает в другой мир, в котором по странному стечению обстоятельств им придется стать наследниками задания, принесшего смерть группе искателей приключений нового мира. Теперь им придется сыграть свою роль в разгорающейся войне за само существование чужого мира, а возможно и не только чужого.Continue reading
S-T-I-K-S. Вальтер
- Автор: Денис Владимиров
- Жанр: Боевая фантастика, Попаданцы
- Серия: S-T-I-K-S
- Цикл:S-T-I-K-S. Вальтер
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2018
- Статус цикла: 🗸 Цикл условно завершен
События данного цикла происходят в авторском мире Артема Каменистого, S-T-I-K-S. Главный герой торговец нелегальным оружием в Африке, по кличке Вальтер, которого в один момент из жаркой Африки где он совершал очередную сделку, перенесло в холодный Зеленоминск, которого не существует в реальности Вальтера. В новом мире другие правила и законы, согласится ли Вальтер жить по ним или пойдет по своему пути и не приведет ли он его к смерти.Continue reading
Наездник
- Автор: Сергей Плотников
- Жанр: Попаданцы, Городское фэнтези
- Цикл:Наездник
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2019 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Цикл в жанре Городское фэнтези с элементами Попаданства, события которого развиваются в альтернативной Японии, в которой присутствует магия, население составляют не только люди, но и вампиры, роботы и другие разнообразные существа, а у каждого жителя есть свой индивидуальный наладонник, на котором отображаются его жизненные параметры, как в какой ни будь компьютерной игре. Наш соотечественник Ярослав, после длительного нахождения в коме, очнулся в теле подростка сироты школьника, в местной больнице, теперь ему предстоит учиться и жить в этой странной Японии, в которой на ровне с Полицией покой граждан охраняют старшеклассники-супергерои!Continue reading
Волшебный мир
- Автор:Дмитрий Серебряков
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Волшебный мир
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2020 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Первые шесть попыток перерождения были не удачными, его убивали, сжигали на костре, просто убивали. Но вот седьмая попытка оказалась удачной. Теперь он живет другой жизнью непохожей на свои предыдущие, но и тут не все так как хотелось бы, этот магический мир не так прост, как показалось с первого взгляда.Continue reading
По кромке удачи
- Автор:Алексей Губарев
- Жанр: Боевая фантастика, Космическая фантастика, Попаданцы
- Цикл:По кромке удачи
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2020 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
По стечению обстоятельств двое землян попадают на таинственную планету-амфитеатр, где разворачиваются смертельные бои между представителями различных цивилизаций. Здесь, перед глазами триллионов галактических обитателей, громко звенит оружие, льётся кровь и поверженные испускают последнее дыхание. Знакомьтесь – это Арена, где собираются гладиаторы со всех космических уголков. На кону не только собственная жизнь, но и благоденствие родной планеты. Всё бы ничего, но прибывшие оказались русскими! А они, как известно, не привыкли отступать перед ликом смерти!
Автократия Гоблинов
- Автор: Михаил Усачев
- Жанр: Попаданцы, Юмористическое фэнтези
- Цикл:Автократия Гоблинов
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2020 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
В данном цикле читатель перенесётся в захватывающий и по своему весёлый мир бесшабашных гоблинов, любящих не только воевать со всеми, но и жарить на кострах мясо всевозможных живых существ. Но если кто-то думает, что эти сказочные персонажи глупы и не знают технологий, то он глубоко ошибается. Это настоящие солдаты и кровожадные монстры, с пушками и ружьями, под командованием храброго Атамана, для которых не писаны законы многочисленных королевств. В том числе и человеческих. Война до победного, враг будет повержен любыми методами!Continue reading
Видящий
- Автор: Алексей Федорочев
- Жанр: Попаданцы, Технофэнтези
- Цикл:Видящий
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2017 — 2018
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Очнувшись в теле тринадцатилетнего мальчика Егора, бывший боевой офицер, вертолетчик, начинает свой путь в новом мире, очень похожем на царскую Россию, с тем отличием, что здесь переплетается магия и технологии. Шестьсот украденных рублей в кармане, да еще опыт и знания прошлой жизни – вот и весь багаж, с которым нашему современнику придётся взять стар своей новой жизни. А на него уже строят свои планы несколько организаций. Continue reading
Видок
- Автор: Григорий Шаргородский
- Жанр: Попаданцы, Детективное фэнтези
- Цикл:Видок
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2018 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
В результате теракта главный герой оказывается в центре взрыва и в тот момент, когда герой уже подумал, что он мертв, неизвестный голос предложил ему поменяться телами, на что Евгений естественно соглашается.
Новым телом героя становиться тело Игната Дормидонтовича Силаева живущего в другой реальности, работающего Видаком, человеком, который на месте преступления может видеть, что произошло с жертвой, и таким образом вычисляющим преступников.Continue reading
Мастер клинков
- Автор: Дмитрий Распопов
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези
- Цикл:Мастер клинков
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2009 — 2018
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой Максим Кузнецов был перенесен блуждающим порталом в другой мир. Из-за счастливого стечения обстоятельств юноша получил много знаний о новой реальности, что серьезно помогло ему в дальнейшем. Став наследником старого аристократа, он быстро осознал, как непросто уцелеть в придворных интригах. Благодаря предкам-кузнецам и полученной от деда информации молодой человек устроился подмастерьем к талантливому мастеру-гному, а позднее отправился послом к подгорному народу. Также юный барон Максимильян разыскивал магов, чтобы вернуться домой.Continue reading
Артуа
- Автор: Владимир Корн
- Жанр: Попаданцы
- Цикл:Артуа
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2012 — 2013
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Проснувшись однажды утром, Артур вдруг понял, что очутился в ином мире. Потрясенный 28-летний парень был вынужден начать приспосабливаться к незнакомым средневековым реалиям. Осознав свое бесправное положение после помощи знатной девушке, молодой человек решил добиться дворянского титула, чтобы осуществить заветнейшую мечту. Наполнившаяся опасностями жизнь несколько утомляла будущего аристократа, но он не отступал от поставленной цели. Получив баронство, Артуа де Койн прошел через долгие странствия, встретил любовь и высоко поднялся по иерархической лестнице.Continue reading
Параллельный мир
- Автор:Дмитрий Серебряков
- Жанр: Попаданцы, Боевая фантастика
- Цикл:Параллельный мир
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2020 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой живет в альтернативной России 2027 года. Однажды Игорь Корж вернувшись домой и обнаружил, продажу своей жены и сына. Никаких вещей не пропало, все деньги на месте, милиция помочь не чем не может. Парень решает сам начать поиски своей семьи, но уже на следующий день сталкивается с тем, что за ним охотятся сотрудники полиции, ФСБ и даже армии. Да и сам герой сильно изменился.Continue reading
Придворный
- Автор:Николай Дронт
- Жанр:Фэнтези, Попаданцы
- Цикл:Придворный
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2019 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Любитель настольных фэнтезийных игр стал жертвой ДТП и перенесся в другой мир. Имеющийся при нем лист персонажа высшие силы посчитали заявкой на будущее и одарили молодого человека уникальными способностями. Вселившись в тело 16-летнего Стаха Тихого, не выдержавшего разочарования в любви, ролевик начал адаптироваться к новым реалиям. Случай позволил ему завести хорошие знакомства наверху и получить благодарность первых лиц королевства. Используя земной опыт, сын бедных аристократов сделал головокружительную карьеру придворного и помог возвыситься членам своей семьи.Continue reading
Новая жизнь
- Автор:Дмитрий Серебряков
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Новая жизнь
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2019 —
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Приблизившись к бессмертию путем создания матрицы человеческого сознания, Александр Смирнов не учел фактор наличия души и в ходе эксперимента перенесся разумом в еще не родившегося ребенка, находящегося в другом мире. Используя загруженные в память данные, вселенец продумал стратегию поведения на будущее для своего нового тела. Учеба в академии оказалась тем камешком, что сдвинул лавину интереса к способностям юноши. Оставлять без контроля такую одаренную личность никто не собирался, поэтому молодому человеку пришлось бороться за собственную жизнь и независимость.Continue reading
Империя
- Автор: Иван Шаман
- Жанр: РеалРПГ, Попаданцы, Фэнтези
- Серия:Паутина миров
- Цикл:Империя
- Количество книг: 5
- Годы написания: 2018 — 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Бог света пал, миром заправляет могущественный демон, разумным запрещено развивать технологии, но остается магия, на которую нет ни каких запретов. Главный героем цикла является изгой-полукровка, который удачливый во всем и наголову сильнее все своих сверстников. Но есть одна не задача, перед его глазами время от времени появляются странные письмена, что это и откуда они, в этом и предстоит разобраться главному герою.Continue reading
Попаданец в Таларею
- Автор: Серг Усов
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези
- Цикл:Попаданец в Таларею
- Количество книг: 8
- Годы написания: 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой обычный студент наш современник волею судьбы, попавший в мир магического Средневековья. Получивший неплохие суперспособности, но не настолько хорошие чтоб сильно выделяться среди остальных. Начинает свою новую жизнь герой в теле раба, с последующим прогрессорством по жизненному пути.Continue reading
Безнадежный
- Автор:Дмитрий Серебряков
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Безнадежный
- Количество книг: 2
- Годы написания: 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой Артем попадает в другой мир, мир похожий на виртуальную игру. Вроде герою можно жить дальше и радоваться жизни, но не все так просто. В этом мире таких как он множество, местные считают их уродами, безнадежными членами общества, обреченными проживать на самом дне социальной лестницы. Сможет ли наш герой избежать участи таких же попаданцев, как и он сам?Continue reading
Аскет
- Автор:Алексей Губарев
- Жанр: Попаданцы, РеалРПГ, Боевая фантастика
- Цикл:Аскет
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
К настоящему времени серия не завершена и пока состоит из двух произведений. Волею судьбы главные герои попадают в ужасающие условия, на собственном опыте познавая смысл всем известного изречения, которое звучит кратко – «благими намерениями вымощена дорога в Ад». В этих невероятных мирах персонажам придётся стать беспощадными воинами, ведь здесь проявление добрых чувств воспринимается за слабость. И только от них самих зависит, кем они выберутся из жестоких и кровопролитных передряг – или настоящим человеком, либо безумцем, потерявшим моральный облик.
Безумный Макс
- Автор: Михаил Ланцов
- Жанр: Попаданцы, Военный боевик, Историческая фантастика
- Серия: Героическая фантастика
- Цикл:Безумный Макс
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2018 — 2020
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
>Ветеран горячих точек, лейтинант Максим Баранов после ранения увольняется с о службы и чтоб не скучать на гражданке герой начинает увлекаться Исторической реконструкцией. После очередного полевого выезда напившись до изумления со своими сотоварищами, лейтенант очнулся в траншее под огнем гаубиц. А рядом оказались русские солдаты в униформе Русской Императорский армии. Они и просветили Баранова, приняв его за контуженого офицера, что состоят в корпусе генерала Самсонова, вокруг Восточная Пруссия, конец августа 1914 года – начало Первой мировой войны.Continue reading
Война за выживание
- Автор: Виталий Зыков
- Жанр: Попаданцы
- Цикл:Война за выживание
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2008 — 2011
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Вторгались в иные реальности, воевали, захватывали чужие миры и снова воевали. Вот только ничто не вечно, и им пришлось уйти, уступить власть молодым и сильным расам, оставив в наследство свои опасные секреты. Что ж, добро пожаловать в обитель кошмаров суровых богов и кровожадных демонов. Именно сюда перенесся после атаки драконов город Сосновск. И завертелась сумасшедшая карусель из воинствующих культов, жестоких банд, магии и древних тайн. Люди не пожелали уступать хищным тварям и ордам дикарей, началась война за выживание!Continue reading
Приграничье
- Автор: Павел Корнев
- Жанр: Попаданцы, Боевое фэнтези
- Цикл:Приграничье
- Количество книг: 12
- Годы написания: 2006 —
- Статус цикла: 🗸 Цикл условно завершён
Попасть в Приграничье может каждый – достаточно лишь выйти из магазина или повернуть за угол в неудачное время. Вырванное из нормального мира место является ледяным адом, и человеку надо очень постараться, чтобы просто тут уцелеть. Алексею Ледневу не повезло – покинув поезд, он неожиданно очутился в царстве мороза. Здесь стрелковому оружию противостоят боевые чары, поэтому задача выжить становится труднореализуемой. Оказавшись случайно владельцем уникального ножа, мужчина превратился в добычу для военных группировок, жаждущих заполучить бесценную вещь. Continue reading
Каждому своё
- Автор:Сергей Тармашев
- Жанр: Постапокалипсис, Социальная фантастика
- Цикл:Каждому своё
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2017 — 2019
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
В будущем практически все ресурсы исчерпали себя. Единственное месторождение нефти, находящееся глубоко под водой, вызывает постоянные политические конфликты. В результате как многие и предсказывали, человечество уничтожило само себя. В огне ядерной войны пропало почти всё население планеты. В живых остались лишь горстки людей по всему миру. День Великой катастрофы стал началом нового летоисчисления.
Всё начинается с чистого листа. Не осталось ни стратегически важных объектов, ни инфраструктуры былой цивилизации. Конечно остались убежища, заранее построенные сильными мира сего. Остальные же вынуждены прятаться в общественных убежищах,, вроде Московского метро.
Один из жителей нового мира придумал, как спасти людей. Однако далеко не всех.Continue reading
Заблудшая душа
- Автор: Григорий Шаргородский
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези
- Цикл:Заблудшая душа
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2013 — 2014
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой Иван Боев в результате смерти на земле, перенесся в другое тело, в новом мире. Вроде все неплохо, он не умер и может жить дальше, но не все так просто, полноценным владельцем нового тела он не стал, да и своей судьбой теперь распоряжается не совсем он, а могущественный «кукловод», задание которого Ивану и предстоит выполнять. Остается только верить, что из этой ситуации получиться найти выход и при этом желательно остаться в живых.Continue reading
По дороге могущества
- Автор: Алан Нукланд
- Жанр: Боевое фэнтези, Попаданцы
- Цикл:По дороге могущества
- Количество книг: 6
- Годы написания: 2017 — 2021
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Главный герой Саргон возродился в новом мире, в мире где любое существо хочет его убить и получить часть его силы. Поняв, что здесь существует некая система, которая при убийстве противников повышает его навыки, Саргон занялся прокачкой своих навыков и умений. Теперь главной задачей парня становиться вспомнить с какой целью он появился в этом мире и достичь ее. Для этого ему придется пройти по дороге могущества. Continue reading
Колдун
- Автор: Кирилл Клеванский
- Жанр: Попаданцы, Фэнтези
- Цикл:Колдун
- Количество книг: 4
- Годы написания: 2013 — 2014
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
Студент Тим из Санкт-Петербурга по невнимательности попадает под машину, но вместо смерти, он очнулся в теле подростка Ройса, обреченного вссю жизня быть слугой графского сына. Частичное снятие печати верности дало Тиму шанс разорвать рабские узы. Во время побега Ройс встречает наемного убийцу, который берет его в свои ученики.Continue reading
Лось
- Автор: Алексей Федорочев
- Жанр: Попаданцы
- Цикл:Лось
- Количество книг: 3
- Годы написания: 2020 —
- Статус цикла: 🗸 Цикл завершён
В паралейной вселенной молодой человек не захотел идди в армию и отравился таблетками. Травиться до смерти он не собирался, но… так вышло
Но в место смерти в теле парня очнулся наш современник — взрослый и состоявшийся мужчина. В мире, где соотношение полов один к трем в пользу женщин, юноше с характером бабника жить, казалось бы, просто – знай себе прыгай по постелям и получай всё на блюдечке! Но стоит ли ступать на легкий путь, если он перекроет тебе все остальные дороги? Если ты снова молод и здоров, и вся жизнь снова впереди? Если ты, оказывается, еще и слабенький маг, о чем даже мечтать в прошлой жизни не смел? И если просто душа не лежит к такому времяпровождению? А еще в новом мире периодически появляются окна, сквозь которые к людям лезут твари с отнюдь не дружелюбными намерениями. Так стоит ли ограничивать себя «постельными подвигами», если интересно изучить этот новый, такой похожий и непохожий одновременно мир?Continue reading
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